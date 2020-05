La Juve torna alla Continassa. Oggi è stato un po' come il primo giorno di scuola per i bianconeri, che si sono ritrovati al centro sportivo per ricominciare ad allenarsi. Lavoro individuale e in massima sicurezza per ora, da stamattina vi stiamo raccontando l'arrivo di tutti i giocatori della Juventus. Pochi minuti fa a bordo della sua Ferrari grigia si è presentato ancheal centro d'allenamento, pronto per ricominciare a lavorare alla Continassa.