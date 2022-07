E per finire... Kean al suo arrivo alla Continassa pic.twitter.com/pguXl5CVSY — ilbianconero (@ilbianconerocom) July 4, 2022

A un mese e mezzo dall’ultima partita ufficiale giocata, la Juve riprende il suo cammino. Inizia oggi la stagione 2022/23 bianconera, che domenica 10 luglio vedrà partire il ritiro con tutti presenti. Allaè atteso un piccolo gruppo di giocatori, tra Prima Squadra e Under23, Come riporta la Gazzetta, domenica a Torino rientreranno anche Massimiliano Allegri e gli juventini vecchi e nuovi che sono stati impegnati con le nazionali e che quindi hanno avuto ferie supplementari, mentre oggi ci sarà il primo ciclo di arrivi. Daoltre al rientrante. Tra chi deve recuperare e chi, invece, non ha avuto impegni extra, sono tutti attesi per oggi. Oltre a loro anche gli Under 23 normalmente aggregati:. Non ci sarà, invece, Dusan Vlahovic, che procede con il recupero post pubalgia in Serbia.Una giornata che vi racconteremo LIVE, qui su ilBianconero.com, con FOTO e VIDEO.15.30 - Zakaria al JMedical15.00 - Moiseè arrivato al JTC14.55 - Arriva anche14.45 - Zakaria preso d'assalto dai tifosi!14.30 - C'è De Sciglio14.25 - Arriva anche Koni, che si ferma per qualche foto con i tifosi fuori dai cancelli. C'è spazio anche per qualche parola... Alla domanda "Resti in Prima Squadra quest'anno?", ecco la replica: "Vediamo, vediamo".14.15 - Anche Federicoè alla Continassa, presente per il lavoro di recupero e già all'interno dell'hotel bianconero.13.40 - Arriva13.30 -lascia il JTC