Dal 4 gennaio alla fine del girone di andata, un mese in cui i bianconeri proveranno a continuare la rimonta. Allegri e i suoi vengono da una scia di vittorie consecutive (6, con altrettante clean sheet) in Serie A, ma tra scontri diretti e vari impegni dovranno fare ancora di più per sperare nello scudetto. Ecco il calendario:CREMONESE-JUVENTUS, 4 gennaioJUVENTUS-UDINESE, 7 gennaioNAPOLI-JUVENTUS, 13 gennaioJUVENTUS-MONZA, 19 gennaio (Coppa Italia, ottavi di finale)JUVENTUS-ATALANTA, 22 gennaio