punti di distanza. Prima? Addirittura quattordici. Se una mezza nota positiva va trovata in questo momento della Juventus, allora il riferimento è tutto alla rincorsa sul quarto posto, oggi occupato dal. Ebbene: gli azzurri sono gli unici ad aver perso terreno rispetto ai bianconeri. E si spiega con la grandissima prima parte di stagione della squadra di Spalletti, ma anche con un piccolo periodo di ripresa dei bianconeri nelle ultime settimane. Venezia a parte.Sarà sul Napoli la rincorsa verso un posto in Champions? Impossibile da dire adesso. Però la Juve si augura che finisca esattamente come l'anno scorso. O almeno con qualche patema in meno - proprio alla vigilia di Bologna-Juve. Per questo, l'obiettivo è il sorpasso veloce. Con lo scontro diretto che può recuperare tempo prezioso.