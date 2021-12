La Juventus è cambiata parecchio negli ultimi due anni. Ha perso Cristiano Ronaldo, ha deciso di fermare la caccia agli svincolati e ha cominciato a puntare sulla creazione di una linea verde. Dopo De Ligt sono arrivati Chiesa e Locatelli: sul taccuino dei dirigenti ci sono altri nomi di giovani pronti a fare il salto di qualità in un grande club, come Scamacca o Vlahovic. Ma in primis la Juve dovrebbe blindare i suoi tre gioielli per evitare di fare passi indietro.



DE LIGT - Chiellini è vicinissimo al ritiro, Bonucci va per i 35: De Ligt è il futuro difensivo della Juventus, ma è anche uno di quelli che ha più mercato. Raiola ha già ipotizzato un suo futuro lontano da Torino, ma perdere l'olandese sarebbe un duro colpo per il reparto arretrato, che ha bisogno di un leader soprattutto a partire dal prossimo anno.



LOCATELLI - Lui è appena arrivato, ma si è già preso il centrocampo bianconero al contrario dei suoi 'partner', che hanno sempre ruotato. Allegri ha chiesto un giocatore più fisico da affiancargli, magari anche dinamico, che riesca a valorizzare l'ex Sassuolo. Tra i centrali di centrocampo è forse l'unico pienamente sufficiente in questo avvio di stagione: partendo da lui bisogna costruire il resto del reparto.



CHIESA - Giocatore di caratura internazionale, miglior esterno offensivo della Serie A per distacco, decisivo in Champions League e in Nazionale, basti pensare alle sue pesantissime reti all'Europeo vinto la scorsa estate. Con Allegri il feeling è scattato con qualche settimana di ritardo, sul più bello è arrivato l'infortunio che gli ha fatto finire in anticipo il 2021: il 2022 dev'essere l'anno della consacrazione. Ma la Juventus deve blindarlo in fretta, piace a mezza Europa.