L'operazione sorpasso ha un nome e cognome,E' stato decisivo in entrambe le sfide dell'Italia che hanno portato poi alla qualificazione all'Europeo. Due gol e una ritrovata fiducia, oltre che una condizione atletica migliore. Si è parlato tanto di Chiesa e delle "differenze" tra quello che gioca con la Juve e quello con la nazionale. Domani sera i bianconeri avranno bisogno del miglior Fede per provare a superare l'Inter.Il 3-5-2 messo in campo da Allegri non è ovviamente il 4-3-3 con cui gioca l'Italia di Spalletti, anche se, laLa spiegazione per cui Fede è parso più brillante con la Nazionale, riporta Tuttosport, sono dunque da ricercare altrove e la crescita nella condizione atletica è senza dubbio un aspetto fondamentale. In più, . I segnali azzurri sono buoni anche per quanto riguarda la condizione psicologica: i dieci giorni con la Nazionale hanno portato energia a tutti i livelli e pure ieri, nell’allenamento alla Continassa di avvicinamento alla super sfida con l’Inter, Chiesa è parso sereno e sorridente. Resta da capire chi lo affiancherà nel big match, Kean è avanti, ma Vlahovic rimane in corsa.