La grande rimonta: verità o soltanto una narrazione parallela alla stagione della Juventus? Come racconta Gazzetta, puntare al tricolore sarà molto complicato per i bianconeri, anche perché la grande chiave sarà la condizione fisica. "La Juve ha molti più infortuni delle altre e sono strategici. Il principale contropiedista: Chiesa. Il primo incursore: McKennie. Il miglior marcatore: Chiellini. La formazione di oggi è scontata per dieci undicesimi e il calcolo è semplice: cinque giocatori avranno giocato tre partite di A consecutive". Per molti, insomma, non c'è riposo.