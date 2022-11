Lo? Non è un sogno irrealizzabile per la, non più. Dopo le quattro vittorie consecutive in campionato, l'ultima delle quali pesantissima contro l', l'aria è decisamente cambiata in casa bianconera, dove parlare di rimonta possibile non sembra più così assurdo. Ne è sicura anche La Gazzetta dello Sport, che nell'edizione odierna fa il punto della situazione elencando quattro motivi per cui i bianconeri possono davvero credere nell'impresa, parte del piano di Massimilianoper andare alla rincorsa del tricolore.