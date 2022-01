1









La rimonta in classifica della Juventus passa dalla difesa. Il punto preso a San Siro è arrivato grazie alla tenuta di un reparto che, nelle ultime 10 partite, ha incassato solamente 6 gol: è un dato che mette i bianconeri tra i migliori d'Europa.



MURO - La Juventus ha incassato solamente 6 reti nelle ultime 10 partite. Meglio hanno fatto solo il Getafe (5), l'Inter, l'Olympique Marsiglia e il Wolverhampton (tutte a 4). I gol subiti dai bianconeri sono stati segnati dall'Atalanta (1), dal Venezia (1) dal Napoli (1) e dalla Roma (3). In campionato, in tutto, sono 21: è la terza miglior difesa dopo quelle del Napoli (16) e dell'Inter (17), anche se i neroazzurri devono recuperare la partita contro il Bologna, rinviata per Covid. ATTACCO - Il problema, insomma, resta l'attacco. La squadra di Allegri ha segnato solamente 34 reti, il dato peggiore delle prime 10 della classifica di Serie A dopo il Torino (30), che però deve recuperare una gara (contro l'Atalanta). A livello assoluto, meno dei bianconeri hanno segnato solamente Bologna (29), Spezia (24), Udinese (31), Sampdoria (29), Venezia (20), Cagliari (22), Genoa (20) e Salernitana (14).