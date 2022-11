La rimonta dellapassa dalla. Lo sa bene Massimiliano, che vincendo questa sera contro ilavrebbe la possibilità di scavalcare l'Atalanta e distanziare la Roma, con vista sul Milan secondo a due punti. Un'occasione da non perdere, a pochi giorni dal big match contro la Lazio e poi dalla pausa per il Mondiale, con il tecnico livornese che, per non sbagliare, è pronto a puntare di nuovo dal primo minuto su Leonardo, escluso dall'undici titolare del derby d'Italia. Per il posto al suo fianco è ballottaggio tra Gleisone Daniele, con quest'ultimo che, se venisse scelto, porterebbe a sei il numero di italiani in campo con la Juve, record stagionale.Come scrive La Gazzetta dello Sport, ad ogni modo, Allegri deve essere convinto che: non a caso, al momento, quella bianconera è la seconda retroguardia contando i cinque maggiori campionati europei, con soli(di cui quattro incassati in due gare, contro Salernitana e Milan). Per sognare in grande, è necessaria una base solida. La Juve l'ha sempre avuta, adesso è il momento di riconfermarla.