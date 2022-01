29







di Marco Amato

Una partita spettacolare, in termini di risultato e di emozioni. Ribaltamenti di fronte e di punteggio, l’abisso profondo del 3 a 1 e l’entusiasmo della rimonta che porta al 4 a 3 definitivo, della Juventus contro la Roma. Una partita che è lo specchio della stagione bianconera, una partita che mette la squadra di fronte alle proprie criticità e punti di forza e che segna il cammino: la Juventus non deve correre il rischio di diventare “pazza”, come l’avversaria di sempre, l’Inter, che ne ha fatto un vanto, un inno, fino all’arrivo di Antonio Conte.



La continuità. Una chimera da raggiungere, un risultato sfuggevole, ma una necessità. La vittoria contro la Roma può rappresentare una svolta, ma questo si vedrà solo nel prossimo filotto di partite. Se non si raggiunge continuità di risultati – e di prestazione -, la partita contro i giallorossi rischia di diventare inutile, un fuoco di paglia finito in cenere, perché non alimentato. Come l’entusiasmo del gruppo, che in mancanza di risultati può facilmente trasformarsi in sfiducia. E questo sarebbe altamente deleterio, proprio in un momento come questo dove lo spogliatoio sembra cercare con insistenza la chiave per creare quell’armonia che è l’ingrediente segreto di ogni vittoria.



Appuntamento, quindi, alla partita di Supercoppa contro l’Inter, mercoledì sera. Subito il primo test, per capire se veramente ci troviamo di fronte alla svolta. Test probante anche per la tenuta del gruppo: la squadra di Allegri arriva alla finale in piena emergenza difensiva – mancheranno de Ligt, Cuadrado, Bonucci, Danilo, oltre che Chiesa -, e solo attraverso la compattezza e l’entusiasmo sarà possibile superare lo scoglio nerazzurro, bissare la vittoria della passata stagione e mettere in bacheca un trofeo per l’undicesimo anno consecutivo.