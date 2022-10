La situazione attuale in cui si trova la Juve porta alla mente la famosa annata del 2015, in cui i bianconeri si trovavano dopo 11 giornate a circa 15 punti di distanza dalla prima in classifica, ma che alla fine sono riusciti a vincere comunque il campionato, con 13 punti di vantaggio sulla seconda. In quella stagione, il segnale di svolta avvenne proprio nel derby contro il Torino, quando Madama si impose per 2-1 grazie alla rete di Cuadrado realizzata al 91' minuto.