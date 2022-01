3







di Simone Vazzana

Lo Spezia di Thiago Motta fa un altro favore alla Juventus. Dopo aver clamorosamente fermato il Napoli, i liguri concedono il bis a San Siro contro il Milan, in un finale di gara che definire pazzo è riduttivo. Lo Spezia si prende i tre punti e lascia i rossoneri a 48, appena avanti al Napoli che batte il Bologna e sale a 46. La squadra di Allegri, però, adesso le 'vede' entrambe. Senza considerare il -1 dal quarto posto, dopo il pareggio dell'Atalanta contro l'Inter.



PUNTO DI SVOLTA - La stagione della Juventus si decide adesso. Certo, la finale di Supercoppa persa contro l'Inter ha segnato il primo stop del 2022, ma in campionato, i bianconeri hanno conquistato 20 punti nelle ultime 8 giornate. I neroazzurri sono sempre molto lontani (+9, devono anche recuperare una partita, quella contro il Bologna), ma le altre hanno rallentato parecchio nell'ultimo mese e mezzo. L'Atalanta si e il Napoli si sono fermate a 14 (anche se i bergamaschi devono recuperare il match contro il Torino), il Milan a 16. Ma occhio al calendario.



CALENDARIO - Il Milan è secondo, ma le cose potrebbero cambiare drasticamente nelle prossime due giornate, divise dalla sosta. Prima dello stop, infatti, il Milan giocherà a San Siro contro la Juventus, per poi affrontare l'Inter nel derby alla ripresa. La Juventus, dal canto suo, dopo la trasferta meneghina riceverà il Verona. Se dovesse fare 6 punti e se il Milan dovesse farne zero, allora la squadra di Allegri si ritroverebbe a un solo punto da quella di Pioli. Incredibile, fino a un mese e mezzo fa.



QUARTO POSTO - Ad ora, comunque, l'obiettivo principale è il quarto posto, quindi il sorpasso a una Atalanta che al momento ha un punto di vantaggio sulla Juventus, ma con una partita in meno. Nel prossimo turno farà visita alla Lazio di Sarri, altro scontro diretto per l'Europa. Insomma, i bianconeri hanno camminato a fari spenti ma nelle prossime due giornate si giocano una fetta importante della loro stagione. Certo, l'infortunio di Chiesa e la telenovela Dybala preoccupano, ma mai come adesso la Juventus è vicina a capovolgere il suo destino. Lo scudetto resta improbabile, ma sognare qualcosa in più del quarto posto non è mai stato così possibile.