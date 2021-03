A Gazzetta, Roberto De Zerbi ha parlato della situazione attuale del campionato italiano: "Contro il Sassuolo sia Inter che Milan hanno giocato bene. Il Milan è sempre propositivo, l’Inter è una squadra forte, giunge da un secondo posto in campionato e da una finale di Europa League. Io però starei attento anche alla Juventus. Vi spiego il motivo: quando il Manchester City viaggiava a rallentatore è perché gli mancavano diversi pezzi nello scacchiere, ora che li ha ripresi è tornato ad accelerare. Un po’ come il mio Sassuolo quando ho dovuto fare a meno di Caputo, Boga, Berardi. La Vecchia Signora ricordo che ha fuori Cuadrado, Dybala, Morata… nomi non da poco ecco… Quello che sto cercando di dire è che questo campionato sarà deciso dagli infortuni".