di Lorenzo Bettoni, inviato a Torino

La Juventus si allena alla Continassa alla vigilia del match di Champions League contro il Lione. Sfida cruciale dunque per i destini della Juve, chiamata a ribaltare lo svantaggio iniziale di 1-0 maturato nella sfida d'andata del 26 febbraio. Filtra ottimismo, ma per ora Paulo Dyabala non ha preso parte al lavoro di gruppo e sta svolgendo il programma personalizzato. La Joya è alle prese con il recupero da un infortunio muscolare alla coscia sinistra rimediato contro la Sampdoria. Prima della rifinitura, hanno parlato in conferenza stampa Maurizio Sarri e Leonardo Bonucci