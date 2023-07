Paul Pogba non è convinto di lasciare la Juve per andare a giocare in Arabia Saudita nonostante la ricchissima offerta ricevuta. Se però il francese accettasse, allora il club bianconero non farebbe muro. Come riferisce la Gazzetta dello Sport però, a quel punto la Juve chiederebbe 10 milioni di euro per fare plusvalenza e non perderlo a zero.