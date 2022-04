Non tutto il mercato della nuova Juve sarà in attacco. Lo racconta La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come la seconda, grande esigenza per i bianconeri sia un centrocampista fisico, che sappia fare gol, inserirsi, calciare da fuori. Il quotidiano fa un riferimento particolare: servirebbe... un Vidal di 10 anni fa, diciamo. "O magari un Sergej Milinkovic? Sì, se non fosse che la Lazio per lui chiede (più o meno) 70 milioni". Al momento, decisamente troppi.