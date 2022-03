Come racconta La Gazzetta dello Sport, la situazione Pogba resta calda. "Tanto per intendersi il dialogo sempre in piedi con Paul Pogba (a scadenza con il Manchester United) comporta oneri ben più rilevanti", scrive il quotidiano. Anche il francese ha diritto ai benefici fiscali del Decreto Crescita - 50% di sgravi fiscali - ma lui non scende sotto quota 14 milioni netti, che al lordo graverebbero per 21.