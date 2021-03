Cristiano, Chiesa, Kulusevski e Morata. La Juventus spinge al massimo e lo fa con i giocatori più talentuosi. Come racconta Tuttosport, però, in due dovranno sacrificarsi più del dovuto. "I due giocatori in questione sono ovviamente Federico Chiesa e Dejan Kulusevski: calciatori dalle spiccate doti offensive, tanto che l’azzurro è il terzo marcatore bianconero con 11 gol e lo svedese è sempre stato utilizzato come attaccante d’emergenza quando la Juventus ha dovuto fare a meno di due tra Ronaldo, Dybala e Morata. Ed effettivamente il quartetto, fino a Cagliari, era sempre stato impiegato solo a partita in corso e con l’esigenza di cambiare il risultato".