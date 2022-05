Alla voce attaccante esterno, proseguono le riflessioni sul fronte Angel Di Maria. L'argentino sarebbe la prima eccezione al nuovo corso targato Arrivabene, con i suoi 34 anni d'età. Ma nella stagione in cui si dovrà accompagnare il recupero di Federico Chiesa, uno come El Fideo a parametro zero, potrebbe essere un'opportunità: si è proposto lui (come ad altri top club), vorrebbe un contratto di un solo anno, è ancora in grado di fare la differenza. Lo riporta il Corriere dello Sport.