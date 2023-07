Uno dei temi più caldi in casanell'ultimo periodo è quello inerente il futuro di Piotr. Il polacco ha un contratto in scadenza tra appena undici mesi, è infatti legato al club fino al 30 giugno 2024. De Laurentiis quasi due settimane fa era stato chiaro, c'è bisogno di trovare quanto prima una soluzione e non restare con il fiato sospeso, con questo contratto che non piace alla società. Intanto c'è la Lazio che segue da lontano la situazione, con Sarri che vorrebbe ritrovare il centrocampista (già allenato proprio ai tempi del Napoli) ma De Laurentiis lo valuta circa 30 milioni.