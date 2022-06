Tra poco meno di un mese la Juventus darà il via alla nuova stagione, con il ritiro che comincerà dalla Continassa. Nel frattempo, la dirigenza lavora sul mercato per accontentare Massimiliano Allegri. Fatto il primo colpo, il ritorno di Paul Pogba, secondo quanto riporta Tuttosport, il tecnico livornese spera che si chiuda la trattativa per un esterno offensivo o un attaccante, prima dell'inizio del ritiro.