Come racconta Gazzetta, la priorità diora è quella di isolare il gruppo per non sprecare energie in pensieri extra calcio. L’obiettivo è quello di compattare ancora di più il gruppo, arrivato alla sosta con sei vittorie consecutive senza incassare reti, e riprendere così la missione (im)possibile: blindare la qualificazione alla prossima Champions League (al momento i bianconeri sono terzi) e tentare la rimonta sul Napoli, attualmente avanti di dieci punti. Il progetto è tanto ambizioso quanto stimolante. Già, trasformare un momento difficile in un trampolino per realizzare qualcosa di storico.