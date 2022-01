Come racconta Tuttosport, la Juventus insiste per Sardar Azmoun. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i contatti sono proseguiti anche nelle ultime ore. "Ma tra la richiesta dello Zenit e i propositi bianconeri c’è ancora distanza. I russi hanno aperto alla cessione del 27enne iraniano (contratto in scadenza a giugno), però ovviamente intendono guadagnarci qualcosa. Lo Zenit vuole 5 milioni, mentre alla Continassa non vorrebbero spingersi oltre un semplice indennizzo".