Come racconta Calciomercato.com, per Quagliarella la Sampdoria vorrebbe un milione di euro di indennizzo, la Juve non vorrebbe andare oltre i 500 mila euro considerando anche l'età del giocatore e la sua situazione contrattuale, ma un'intesa in tal senso non sembra impossibile da raggiungere magari con l'ausilio dei soliti bonus. In casa Samp in ogni caso c'è bisogno di aspettare la certezza del sostituto.