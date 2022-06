Come racconta Calciomercato.com, nei primi 6 mesi dell'anno, la Juventus ha certificato una perdita di 119 milioni di euro e in vista della chiusura del Bilancio si prevede un passivo importante. La semestrale al 31 dicembre infatti recitava: "Allo stato attuale l’esercizio 2021/2022 – ancora penalizzato in misura rilevante dagli effetti diretti ed indiretti della pandemia – è previsto in significativa perdita". In sostanza ad Arrivabene la proprietà ha chiesto di non andare a toccare e anzi, di provare ad alleggerire i conti di questo bilancio che si chiuderà il 30 giugno 2022. Per questo, finora, la Juventus si è mossa soltanto su giocatori a parametro zero, bloccando Pogba e insistendo per Di Maria senza avere la forza economica per provare a chiudere altri colpi a titolo definitivo.