Come racconta Gazzetta.it, il presidente della Lazio Claudio Lotito aveva fissato a 100 milioni la richiesta per lasciar partire Milinkovic Savic, ora il prezzo si sarebbe fissato intorno ai 70 milioni e anche la Juve non ha ancora perso le speranze. Il serbo è nella lista dei desideri di Allegri già dalla precedente gestione e il suo rendimento di questa stagione ha confermato le convinzioni dell'allenatore bianconero.