La Juve è su Molina, ma l'Udinese non ha alcuna fretta di vendere l’ex Boca Juniors: sa di avere tra le mani un talento in fase di decollo da poter vendere al miglior offerente. Come racconta calciomercato.com, i Pozzo, nonostante gli ottimi rapporti sia con la Juventus che con l’Atletico Madrid, non intendono fare sconti: servono 30 milioni di euro per il cartellino di Molina. Cherubini ha memorizzato quella che è la richiesta del club friulano e deciderà nelle prossime settimane se iniziare o meno una vera e propria trattativa.