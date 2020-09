Alvaro Morata non tramonta mai nei pensieri di mercato della Juventus. L’obiettivo principale è Luis Suarez e Fabio Paratici sta facendo di tutto per chiudere quanto prima possibile, ma al contempo vaglia anche le alternative. Tra cui l’attaccante dell’Atletico Madrid, che non fa sconti. Come riporta il Corriere dello Sport, i Colchoneros del Cholo Simeone stanno completando il pagamento al Chelsea dei 55 milioni di euro del riscatto del centravanti della nazionale spagnola, per questo lo libererebbe solo per denaro contante ed a cifre elevate.