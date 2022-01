Per la Juventus quello di Guimaraes è il primo nome della lista per il centrocampo, nonché il preferito di Allegri. Come evidenziato da Calciomercato.com, però, c'è un grosso ostacolo sulla strada dei bianconeri: la richiesta del Lione, che per il brasiliano non si schioda dai 45-50 milioni di euro. La Juventus vorrebbe avvicinarsi a quelle cifre con un riscatto a seguito di un prestito, ma nel frattempo tiene vivo il piano B che porta a Zakaria.