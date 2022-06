Come racconta il Corriere dello Sport, la richiesta è di solo cash per De Ligt. La Juve non sente altro argomento: chi vuole strapparle il centrale olandese deve onorare la clausola rescissoria prevista dal contratto. Deve cioè presentarsi con un bonifico da 115 milioni. Niente contropartite tecniche, almeno non Werner come proposto dal Chelsea, e niente sconti. La posizione del club bianconero è ferma e decisa e lo è a tutto tondo.