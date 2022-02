Il terzino sinistro della Juventus Alex Sandro potrebbe partire nel corso del mercato estivo. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport per arrivare al terzino classe 1995 del Borussia Monchenglabach Ramy Bensebaini la richiesta del club tedesco è di 10 milioni di euro. Una cifra spendibile dai bianconeri per arrivare al difensore della nazionale algerina.