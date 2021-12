Coesione, riconoscenza, vicinanza, affetto. O anche, in una sola parola. Se esiste un'altra ricetta per vincere le sfide - o almeno provare a farlo - e per fregare le difficoltà della vita, a noi non viene in mente, in questo momento. E lasembra averlo capito: l'unica possibilità per uscire da questo periodo di crisi, dentro e fuori dal campo, èche non è diventata la più forte e la più amata d'Italia per caso, ma perchè nel suo DNA ha lo spirito battagliero di chi lotta sempre e comunque, fino alla fine, per vincere e per far sognare.Lo ha detto bene Massimiliano, davanti alle telecamere e ancor prima ai suoi ragazzi, a microfoni spenti: "La Juve ci ha dato tanto, ora dobbiamo essere noi a dare alla Juve,. È un momento difficile, ma tutti insieme, uniti, ne sapremo uscire".Parole, quelle del tecnico, che sembrano aver fatto vibrare le corde giuste nei giocatori bianconeri, come ha ammesso Giorgio, più che mai nei panni del capitano: "Le parole del mister mi hanno toccato particolarmente: la Juve ci ha dato tutto, a me personalmente. In questo momento c'è da stare vicino al club e tutti ne verremo fuori. C'è da fare solo questo, con serenità ed equilibrio. Ma". Stesso concetto ribadito anche da Federico, uno che, nonostante tutto, non ha mai fatto mancare alla squadra il suo senso di responsabilità: "Credo che nella vita ci siano due momenti: ricevere e dare", ha detto l'attaccante al termine della gara contro la Salernitana. ", e questa sera abbiamo fatto questo: è un momento delicato, lo sappiamo, il presidente ci ha fatto un discorso, noi siamo sereni e pensiamo al campo. Credo che da questa sera dovremo fare una rincorsa d'orgoglio: è importante dimostrare, dobbiamo fare quello".Una ricetta "semplice", in fondo, per completare la quale è necessario anche un altro ingrediente: il, quella che ha imparato - e insegnato agli altri - che