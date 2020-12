Non più pareggite. La Juve vuole uscire dall'X Factor e si affida ai suoi campioni in attacco. Al solito Ronaldo sempre in rampa di lancio, ma anche a Paulo Dybala. Che deve ritrovare feeling con la porta e con se stesso. Scrive Tuttosport: "Soprattutto perché dopo la brillante prestazione contro la Dynamo Kiev, la squadra avrebbe bisogno di trovare un po’ di continuità, scendendo dall’altalena che l’ha portata a giocare partite molto convincenti, facendo seguire mezzi scivoloni. Il processo di crescita di una squadra giovane come la Juvetus (nella ripresa di mercoledì sera in Champions c’erano otto giocatori sotto i ventincinque campo) dee passare attraverso una serie di risultati positivi e di prestazioni convincenti per consolidare i progressi. Il gruppo deve credere sempre più fermamente in quello che fa". Tre dei cinque pareggi sono ritenuti eccessivi: sarebbero stati sei punti in più, gli stessi che li separano dal Milan.