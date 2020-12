Avanti tutta, per la Juve. Pirlo non si scompone, come racconta il Corriere dello Sport, e sa come invertire immediatamente la rotta: il bilancio, infatti, fino a questo momento è in chiaroscuro. Se è positivo in Champions, con la qualificazione agli ottavi già ottenuta con due giornate d’anticipo, in campionato ancora si balbetta. Cosa vuole vedere Pirlo: "La Juve affamata, cinica, implacabile che ha abituato negli ultimi anni a non sprecare occasioni e a non lasciare punti per strada, riscrivendo, grazie anche a questa condotta, i libri di storia con nove scudetti consecutivi".