La ricetta Allegri:

Buoni giocatori

Metterli nelle condizioni migliori

Dare un'idea di calcio

Cosa manca alla sua Juve? #Juventus #Allegri #DAZN pic.twitter.com/Rflpz7dDls — DAZN Italia (@DAZN_IT) September 22, 2022

Laè in difficoltà, sotto tanti punti di vista. In attesa di rivederla in campo, DAZN ha riproposto sui propri profili social uno stralcio dell'intervista del tecnico con Andrea, in cui aveva parlato della sua: avere buoni giocatori, metterli nelle condizioni migliori e dare un'idea di calcio. "Tutti gli allenatori danno un'idea" sosteneva l'allenatore bianconero. "La differenza qual è? Che comunque quando alleni una grande squadra l'obiettivo è quello di arrivare a vincere. Poi tutti vogliamo giocare bene, ma giocare bene è una parola astratta perchè alla fine ci si ricorda dell'azione fatta dalla squadra o del gesto tecnico fatto in fase offensiva dall'attaccante, in fase difensiva dal difensore o dal portiere? Ci si ricorda quello... La rovesciata diqui a Torino, chi si ricorda com'è venuta fuori l'azione?".