Quella che si è appena verificata in casa Juve sembra essere soltanto la prima scossa di un terremoto destinato ad allargare il suo epicentro in men che non si dica, con la possibilità che possa estendersi fino a coinvolgere anche altri club. Ma tornando in casa, di voci, pensieri e idee su quello che potrebbe accadere a Madama se ne sono fatte di tutti i tipi, ma cosa realmente potrebbe rischiare il club più titolato d'Italia?. A molti tifosi si sono ripresentati i fantasmi del 2006, quando il caso Calciopoli colpì e affondò la Vecchia Signora fino a farla sprofondare in, ma andiamo ad analizzare punto per punto quello che viene riportato all'interno dell'articolo citato dalla procura.- Al punto 1 dell'articolo 8 viene infatti definito che: 'Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile,'.A - AmmonizioneB - AmmendaC - Ammenda con diffidaD - Obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori.E - Obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse.F - Squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato fino a due anni.G - Penalizzazione di uno o più punti in classifica; se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente.H - Retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; la retrocessione all’ultimo posto comporta comunque il passaggio alla categoria inferiore.I - Esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore.L - Non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale.M - Non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni.N - Divieto di tesseramento di calciatori fino ad un massimo di due periodi di trasferimento. 2. Alle società può inoltre essere inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara nei casi previsti dall'art. 10.