Nel caso la Juventus decidesse di rescindere il contratto di Paul Pogba dopo la positività al doping, il club risparmierebbe circa 30 milioni di euro dall'ingaggio. Un tesoretto che corrisponde come riferisce gazzetta.it alla cifra che il Tottenham chiede per lasciar partire Hojbjerg, uno dei centrocampisti in cima alla lista di Giuntoli.