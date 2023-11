“Struttura fisica non eccezionale ma normale per la sua età, così anche le qualità atletiche non super ma buone.

, che festeggia il 49esimo anniversario della sua nascita. Lui che di anni ne ha passati 19 con la maglia della Juve addosso, lui che oggi - come sempre - sta ricevendo tutto l'affetto dei tifosi e non solo. E su X Giuseppe Bognanni, host del canale twitch della Juventus, ha rispolverato unaDel Piero era un sedicenne dal grande talento, di cui si scriveva: "Struttura fisica non eccezionale ma normale per la sua età, così anche le qualità atletiche non super ma buone. Eccellente invece il bagaglio tecnico tattico. È stata una gara in prevalenza di contenimento per la sua squadra con buon ritmo e grande agonismo. Difficile particolarmente per lui che è già oggetto di particolari attenzioni da parte degli avversari (marcatura rigida di Conte). ​Proprio in questa situazione si è visto il giocatore intelligente. Trovando difficoltà in avanti ha arretrato il suo raggio d’azione giocando soprattutto per la squadra ed evidenziando un attività e una predisposizione al sacrificio raramente riscontrabili in questi giocatori molto tecnici. Ogni volta che è entrato in azione ha sempre fatto la cosa giusta, ambidestro, tecnica, tempo di visione di gioco eccellenti e naturali”.