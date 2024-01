ESULTANZA ICONICA DI VLAHOVIC AL GOL DI CHIESA

Il 2024 dellaè cominciato ben oltre le aspettative, con la squadra di Allegri che ha vinto tutte le gare finora disputate, ma soprattutto, mettendo a segno 15 gol, registrando una media di quasi 4 reti a partita. Gran parte dei meriti va ad un attacco che sembra essere stato ritrovato del tutto, conche sono tornati a fare il loro dovere e che ora accendono ulteriormente le speranze e i sogni dei tifosi juventini in ottica scudetto. Molto però, è da attribuire anche all'intesa e alla compattezza che la Vecchia Signora è riuscita a creare nel giro di tre mesi, gettandosi alle spalle tutte le scorie della stagione precedente e mostrando uno spirito di unione senza uguali.Legame indissolubile che si è potuto notare anche nell', con il serbo che dalla panchina si è alzato in piedi e ha cominciato ad applaudire il suo compagno di reparto. Il tutto è stato documentato attraverso alcuni video registrati allo Stadium che stanno circolando da qualche ora sui social, come quello che riportiamo qui di seguito.