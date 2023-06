Poche ore fa è arrivata l'ufficialità del rinnovo di contratto di Adrien Rabiot, che si legherà alla Juventus per un'altra stagione. Decisione che è stata accolta con grande entusiasmo in tutto il mondo bianconero, con Mattia Perin che è stato uno dei primi compagni a manifestare entusiasmo e lo si può notare attraverso il commento postato sotto al reel condiviso dalla Juve sui social, in cui ha scritto: 'Monsieur'.