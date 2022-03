La prima sensazione di ognuno dopo l'eliminazione dell'Italia al play-off Mondiale è stata sicuramente la delusione. Manuel Locatelli ieri sera non è potuto essere a Palermo dopo essere risultato positivo al Covid-19, nonostante fosse guarito proprio ieri. Come riporta La Gazzetta dello Sport il centrocampista della Juventus nel tardo pomeriggio di ieri è arrivato a Coverciano per seguire da lì la sfida. Da cui ne è uscito sicuramente deluso e rammaricato. Locatelli sarà però a disposizione di Roberto Mancini dalla sfida contro la Turchia di martedì.