A Sky Sport,ha commentato così lo slittamento della sentenza a oggi: "Era una giornata importante per l’esito della sentenza e per preparare al meglio la partita di domani, con l'obiettivo di accedere alle semifinali. Una volta che sapremo della sentenza la metteremo da parte e penseremo alla partita, che non sarà facile. Non pensiamo all'andata, viviamola come una gara secca".