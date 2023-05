Come racconta Gazzetta, in secondo piano è passata anche la rabbia per il rigore reclamato dae dai compagni. Un episodio che ha fatto infuriare i componenti della panchina bianconera, scattati tutti in piedi. "Noi – ha raccontato- accettiamo e non discutiamo le decisioni dell’arbitro. La squadra, dopo l’episodio di Rabiot, è stata brava a non farsi prendere dal nervosismo. Se non hanno dato il rigore è perché lo avranno visto così. Non dobbiamo sprecare energie in queste cose, bisogna stare zitti e lavorare".