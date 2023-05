La Juve vuole ripartire da Giuntoli e da una squadra fatta di giovani talenti. La strada è tracciata anche con diversi giocatori che hanno fatto bene in prestito: Rovella dovrebbe tornare alla base per prendere il posto di Paredes,si è dimostrato al Monza come un profilo dal grande futuro. E laè molto contenta della sua crescita. Lo riporta calciomercato.com.