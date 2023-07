La prima partita stagionale della Juve è terminata 2-2, con i bianconeri che superano il Milan ai rigori. Un buon test per trovare il ritmo partita e soprattutto capire anche le condizioni dei singoli. Tra tutti sicuramente hanno colpito le prestazioni di Federico Chiesa e del nuovo acquisto, Weah.Anche i giovani, in particolare Huijsen, hanno risposto positivamente alla chance che Massimiliano Allegri gli ha dato in questo primo impegno stagionale. In gallery la reazione dei tifosi alla prima partita della "nuova" Juve.