L'allenatore della Fiorentina vuole allenare il classe ’96 nonostante arrivi da un’annata, quella a Liverpool, più che negativa con soli 76' in campo, e dall'esperienza non proprio esaltante con la Juve. E così i dialoghi tra le parti continuano e sono proseguiti anche nella giornata di ieri, anche se al momento non è stata trovata la quadra né sull'ingaggio del giocatore (5 milioni netti, bonus esclusi) né sulla potenziale cifra di riscatto per giugno del 2024.Ma c'è un'idea che circola negli ambienti viola. In virtù della scadenza di contratto del regista fissata al 2025, della sua svalutazione e della volontà del giocatore, la Fiorentina starebbe provando ad abbassare il più possibile la cifra del riscatto, portandola attorno ai 15 milioni di euro. E come scrive il Corriere dello Sport, la carta da giocare è... Dusan. O meglio, il suo pagamento. All’interno di questo gioco di incastri - si legge - "potrebbe avere un ruolo chiave anche l’ultima tranche di denaro che la Fiorentina aspetta dalla Juventus per la cessione di Vlahovic del gennaio 2022: come già un anno fa per l’affare Mandragora (dove i soldi per il mediano - circa 9,2 milioni - furono “scalati” dal saldo che i bianconeri dovevano alla società di viale Fanti) stavolta la storia potrebbe ripetersi anche per impostare in un secondo tempo l’operazione relativa al riscatto del brasiliano".