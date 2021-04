Alla Juve c'è un ambiente positivo. E la rassicurazione, per tifosi e addetti ai lavori, la dà direttamente Andrea Pirlo. Queste, le parole di ieri in conferenza stampa: "Che aria si respira? Il clima è positivo, la squadra vuole finire bene perché l'obiettivo è importante. Dopo aver perso per strada il campionato e la Champions. L'obiettivo è nella testa di tutti, deve essere quasi una sorta di obbligo, il clima deve essere sereno ma con concentrazione totale per far sì di poter arrivare agli obiettivi".