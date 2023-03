#InterJuve #Rabiot La Domenica Sportiva, si proprio loro, incredibilmente manda in onda il video dove c'è luce fra la palla e il braccio. Prescritti MUTI pic.twitter.com/wXtUDjHIRu — Dexter (@iceman_63) March 19, 2023

La Domenica Sportiva "scagiona" Adrien. Dopo il fischio finale di, il noto programma in onda sulla Rai ha mostrato alcune immagini in cui si nota bene come in realtà non ci sia nessun tocco dida parte del centrocampista francese, nelle fasi iniziali dell'azione prima del gol di Filip. Dell'episodio ha parlato anche Claudio, ospite proprio negli studi della tv nazionale: "Rabiot non fa fallo di mano secondo me, perchè la palla non cambia traiettoria. Non cambia il giro che sta avendo, quindi non la tocca con la mano. Non so dove vedete questo fallo". Qui sotto un'immagine condivisa su Twitter.