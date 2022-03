La Juventus ha rimandato l'incontro per il rinnovo di contratto di Paulo Dybala generando grande rabbia nel giocatore che, sempre più, arriverà allo scontro con la società. Un suo addio a zero si avvicina e l'Inter monitora l'affare. Nei prossimi giorni, dopo il Villarreal, potrà andare in scena l'incontro decisivo tra giocatore e dirigenza.